Med potapljanjem se je napihnil kot balon

Pred štirimi leti je profesionalni nabiralec morskih sadežev med potapljanjem doživel nesrečo. Alejandro Ramos Martínez se je domnevno prehitro dvignil z globine 30 metrov, zaradi česar je dušik v njegovi koži začel delati mehurčke, ti pa so se združevali in povezali z njegovimi mišicami. Nesrečnik je na površino priplaval deformiran.

Težave zaradi prehitrega dviganja na površje v potapljanju niso redke, a vendar se navadno izražajo kot vrtoglavica, slabost, bolečine v sklepih. Redko povzročijo paralizo ali celo smrt. Primera, da bi nekoga napihnilo kot balon, pa zdravniki še niso srečali. Prav zaradi tega še vedno iščejo načine, kako bi ga lahko pozdravili in spravili mehurčke dušika iz njegovega telesa. Edina terapija, ki so jo doslej uveljavljali, je kisikova komora pod pritiskom. Doslej jim je uspelo odstraniti približno tretjino nabreklosti, a bo potreboval še vsaj 100 obiskov komore.

Po usodnem potopu je pridobil 30 kilogramov, kar mu povzroča nemalo zdravstvenih težav, povrhu je postal odvisen od protibolečinskih tablet. Ko bodo mehurčke dovolj zmanjšali, jih bodo kirurško odstranili. Gre za zapleten proces, a končno obstaja pot do ozdravitve. No, potem je tukaj še ena ovira, zbrati mora nekaj manj kot 100.000 evrov, ker je poseg zelo drag. Glede na to, da je zgodba možakarja iz perujskega Pisca postala nacionalna novica, pa to ne bi smelo biti nepremostljiva zapreka.