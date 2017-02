Med kosilom streljajo zombije

Če še niste vedeli, streljanje, sočni zrezki in alkoholne pijače so odlična mešanica. Tako vsaj mislijo lastniki inovativne restavracije Modern Round iz Arizone, glede na njeno priljubljenost pa lahko potrdimo, da imajo prav. No, na začetku je treba poudariti, da ne streljajo s pravimi naboji, temveč z laserskimi replikami, ki pa do potankosti posnemajo pravo orožje tako po teži kot tudi po udarcu ob sprožitvi. V restavraciji je velik zaslon, na katerem se premikajo različne tarče, od zombijev do kriminalcev in vojakov.



Restavracija se je odprla lanskega junija, v prihodnjih petih letih pa načrtujejo še 20 novih na različnih koncih Združenih držav. »V Arizoni je najbolje to, da je zelo naklonjena orožju,« je povedal predsednik podjetja Modern Round Bill Scheidhauer. »Tukaj ne boste našli ljudi, ki bi se upirali posedovanju orožja. Nekatere strelske igrice so narejene za začetnike, ki še niso držali orožja v roki, potem pa imamo tudi veliko naprednejše in zahtevnejše igre.« Za obisk restavracije moramo plačati letno članarino okoli štiri evre, nato pa še povprečno 35 evrov na uro za uporabo. Danes imajo več kot 23.000 članov.