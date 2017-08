Mati treh otrok bo rodila še šesterčke

ALBERTVILLE – Mati treh otrok, Cortney Waldrop, je po pregledu na ultrazvoku izvedela, da bo kmalu rodila šesterčke. Dnevi, ki prihajajo, jo navdajajo s strahom.

Velika težava je zanjo to, da mora pojesti precej več kot sicer. Svojim otrokom mora zagotoviti dovolj kalorij, ampak nima teka. Ljudi je pozvala, naj molijo zanjo …

Na družabnem omrežju je zapisala, da ji bo uspelo, in dodala, da je na pregledu izvedela, da zarodki rastejo kot »nori« in tako tudi njen trebuh. Pravi, da jo v tem trenutku skrbi, ker mora pridobiti ogromno kalorij in zato veliko jesti, da bodo otroci zdravi.

Za javnost je povedala: »Hvala za molitve. Rabimo jih vsak dan. Zavedamo se, da najtežji del še pride. Vsakokrat, ko jih vidim na ultrazvoku, se zavedam, da gre za čudež.«

Ta hrabra ženska ima že tri otroke, osemletnika in dvojčka, ki sta stara petnajst let. V začetku leta je splavila, zato sta se z možem odločila za umetno oploditev. Svojim otrokom sta želela podariti brata ali sestro, vendar sta doživela presenečenje. Na poti so zdaj šesterčki.

Zdaj je v 13. tednu nosečnosti in jo zelo skrb, kaj šele prihaja. Vseeno pa jih novica, da se bo družina povečala za šest oseb, zelo osrečuje.

Zdravniki menijo, da bi bilo najbolje ohraniti otročičke do 28. tedna v trebuhu. Cortney je pod stalnim nadzorom bolnišnice Huntsville, kjer bo rodila. Priznavajo, da s šesterčki še nimajo izkušenj.

Za Fox News sta Cortney in Eric, ki sta par že od srednje šole, povedala: »Bog nam je dal te dojenčke in on ima načrt, ki je večji od našega.«