Mati kadila na peronu, vlak z otrokom odpeljal

Mlada mamica je skupaj s partnerjem na železniški postaji v Le Mansu želela izkoristiti kratek postanek vlaka za prižig cigarete, a se jima ni uspelo pravočasno vrniti na vlak. Ta je skupaj z njenim sedemmesečnim otrokom speljal, poročilo francoskih železnic povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Osemnajstletna mamica in njen leto starejši partner sta kratek postanek hitrega vlaka, ki je vozil na relaciji Lille–Nantes, želela izkoristiti za potešitev kadilske razvade. Ko je vlak speljal brez njiju, sta to opazili sopotnici v vagonu, kjer je ostal sedemmesečni otrok, in aktivirali zvočni alarm.

Zaradi varnosti in logistike se vlak ni mogel vrniti, zato je pot nadaljeval do naslednje železniške postaje v Angersu, ki je od Le Mansa oddaljen 100 kilometrov, par pa se je vkrcal na naslednji vlak.

Vlogo varuške otroka je prevzel eden izmed kontrolorjev na vlaku, so za AFP sporočili iz francoskih železnic, ki podobnega primera ne pomnijo.

Otroka so uslužbenci francoskih železnic v Angersu predali materi, na kraj dogodka pa se je skupaj s svojo materjo pripeljal – saj je še mladoleten – sedemnajstletni oče otroka, ki je proti paru vložil pritožbo zaradi ogrožanja varnosti in zdravja otroka.