Malce se je utrudila: Obdelala sem že 400 volivcev, želim jih milijon

Italijanska igralka Paola Saulino (27), ki je obljubila, da bo spolno zadovoljila 19,4 milijona italijanskih volivcev, ki so na nedavnem referendumu zavrnili reformo ustave, se je že utrudila, potem ko je »obdelala« prvih 400 volivcev.

A kot je povedala za britanski Mirror, je bila to le prva etapa turneje s pomenljivim imenom Pompa Tour (pompa je italijanski žargonski izraz za oralni seks, op. p.), in ker vedno drži obljubo, bo seksualnih užitkov deležnih vsaj še milijon srečnežev.

Paula že napoveduje drugo etapo, ki bo trajala od 1. februarja do 8. marca. The Daily Star se je sicer ekskluzivno pogovarjal z njo o zloglasni turneji. Priznala je, da je vse skupaj stresno in utrujajoče, a je dobrega zdravja, saj se ni z ničimer okužila pri svojih podvigih.