Mafijcu ugrabili mamo

Prebivalci majhnega mehiškega mesta Totolapan so bili kar dolgo priča ugrabitvam, ki so jih izvajali predstavniki lokalnega kriminalnega kartela Los Terquillero, ki ga je vodil Raybel Jacobo de Almonte. V zadnjih mesecih se je mafijec, znan tudi z vzdevkom El Tequilero, zapletel v vojno z rivalskimi skupinami in začel ugrabljati ljudi, za katere je sumil, da jih podpirajo. Domačinom je končno prekipelo živeti pod stalnim terorjem in izgubljati svojce, zato so se odločili udariti nazaj. V ponedeljek je več ducatov zamaskiranih ljudi stopilo na ulico s pištolami in puškami ter zahtevalo, da El Tequilera odstranijo in ugrabljene izpustijo.



Samooklicana vaška straža pa ni prišla zgolj protestirat, s seboj so pripeljali mamo šefa mafije. »Če jo hočeš nazaj, izpusti mojega moža živega in zdravega,« je zahtevala žena Isaura de la Paza Duqueja, ki je bil ugrabljen minuli teden. El Tequilerova mama pa je le ena v vrsti članov mafije, ki so jih domačini ugrabili. Vlada države Guerrero je že poslala 220 vojakov na prizorišče, da bi rešili konflikt. Z njimi je prišla ekipa za pregovarjanje. Vaška straža je že izpustila nekaj talcev, mafijčeva mama pa ostaja v njihovih rokah. Oblasti pravijo, da razumejo bes vaščanov, vendar da so se zadeve lotili napačno. Kljub temu je delovalo, saj je El Tequilero privolil v zamenjavo. Policija in vojska ostajata v mestecu, da se kartel ne bi maščeval domačinom.