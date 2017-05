Lutka mrtve sorodnice ponoči napada otroke

Perujska Annabelle je vzdevek na videz nedolžne lutke, ki naj bi dolgih sedem let terorizirala svoje lastnike. Člani družine iz Callaoa trdijo, da so bili priča vrsti nadnaravnih dogodkov, ki so bili tako ali drugače povezani s svetlolaso in modrooko punčko. Mati treh otrok Ivonne Nunez je povedala, da so jo dobili za darilo od nečakinje, ta pa je nato umrla. Čeprav so se tik po njeni smrti začele dogajati čudne stvari, se ni mogla pripraviti do tega, da bi lutko zavrgla. To je njen zadnji spomin na nečakinjo in svakinjo, ki je v njihovi hiši pred časom naredila samomor.



Nekaj jih opazuje iz kota sobe



Nenavadna lutka, ki začne moliti očenaš, če pritisnemo na gumb na njenih prsih, naj bi začela kar sama od sebe moliti. A to je še najmanj bizarna stvar, ki jo počne. Pred spanjem jo vedno položijo v kot sobe, zjutraj pa se znajde na kuhinjski mizi, kavču in drugod po hiši. Trije otroci se pogosto prebujajo s podplutbami in odrgninami, prepričani so, da jim jih med spanjem prizadeje lutka, ki mora biti obsedena. »Vsako noč imam občutek, da me nekaj opazuje iz kota sobe,« je povedala 20-letna Angie Nunez in dodala, da včasih sliši grozljive glasove, s kotičkom očesa ujame premikanje senc in čuti nenavadno prisotnost.



Angie in njena brata si želijo, da bi strašno punčko vrgli v smeti, a njihova mati tega preprosto ne dovoli. Namesto tega je pred časom najela tako imenovanega angelogista, strokovnjaka za angele, ki naj bi pregnal demona iz lutke. Samooklicana strokovnjakinja je izvedla eksorcizem in pozneje potrdila, da je v hiši čutila nenavadno prisotnost. Ivonne je prepričana, da je to njena svakinja. Angelogistka je lutko temeljito proučila in ugotovila, da je v njej škodoželjno zlo, ki hoče družini škodovati. Pri eksorcizmu je uporabljala kip svetega Mihaela in sedem velikih gorečih sveč. Ni povsem jasno, ali ji je izganjanje duha uspelo, so pa člani družine zdaj še bolj prestrašeni.