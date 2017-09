Lutka Lulu spravlja Japonce ob pamet

Lulu Hašimoto ni oseba, temveč ime izmišljenega lika, ki ga je dolga leta ustvarjala 23-letna modna oblikovalka Hitomi Komaki. V bistvu je Lulu navaden kostum, ki ga sestavljajo lasulja, maska in posebne nogavice, ki imajo narisane sklepe. Treba je priznati, da so manekenke, ki se prelevijo vanje, videti osupljivo realistične. Ne preseneča, da so Japonci navdušeni. Pred devetimi leti je Hitomi začela izdelovati sklepe na najlonkah. Prelomno je bilo, ko je prvič videla nadrealistične glave lutk slovitega združenja Nukopan. »V bistvu sem jih odkrila pred dvema letoma, ko so prvič predstavili svoj projekt. Tako se je moj projekt dokončno sestavil. Spominjam se, kako me je zadelo,« je povedala Hitomi. »Lulu ima svojo lastno identiteto, saj je njen značaj ujet v obrazu. Že res, da se lahko telo spreminja s postavami manekenk, a zaradi maske ne vemo, kdo se je tokrat spremenil v Lulu. Ne glede na to, kako se spremeni njena postava, oblika, oblačila, še vedno ostaja Lulu.«

Modni krst je doživela julija lani, od takrat ima na desettisoče občudovalcev na družabnih medijih, njihovo število iz dneva v dan vrtoglavo raste. Trenutno obstaja le en kostum Lulu, a Hitomi ne izključuje, da bi jih izdelali še več. Želi se povezati z modnimi znamkami in predstavljati njihove izdelke. Veliko zanimanja naj bi pokazali tudi producenti glasbenih spotov.