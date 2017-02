Lovili vlomilca, našli vibrator

Prestrašena, češ da poskuša nekdo vlomiti v njeno hišo, je Nemka poklicala na pomoč policijo. Toda čeprav možje postave nezaželenega gosta niso našli, so vseeno našli vir zvoka, ki je žensko prestrašil.



Nemka je slišala nenavaden zvok, skrivnostno vrtanje je prihajalo iz zgornjega nadstropja hiše. Prav nič ni odlašala, takoj je poklicala policijo iz domačega Bremna, misleč, da nekdo poskuša vlomiti. Policija se je odzvala takoj: že čez nekaj minut so se pripeljali z dvema voziloma, vendar sledi vloma niso našli.



So pa, ko so vstopili, tudi oni slišali skrivnostni zvok v nadstropju, in ker so že bili tam, so se odločiti priti stvari do dna. Začeli so preiskovati in šli za zvokom, ki jih je pripeljal v kopalnico. Odprli so vrata in odkrili storilca: v kopalnici ni bilo vlomilca, ampak spolna igračka, ki je vibrirala v kopalni kadi. Ko je ženska, ki je stala za hrbti mož postave, zagledala spolno igračko, je vzkliknila: »Pa saj to je moj vibrator!«



Skrivnost je bila razrešena, vibrator je lastnica ugasnila in pospravila, olajšana, da nihče ni poskušal vlomiti v njeno hišo, bremenska policija pa je preklicala iskanje vlomilca, ki ga sploh ni bilo. Ob robu tega dogodka so oblasti prebivalce prosile, naj ne kličejo policije že ob najmanjšem nenavadnem zvoku. Smernice, kako naj se zavarujejo pred vsiljivci in vlomilci, pa so zapisali na svoji spletni strani.