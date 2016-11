Lokalna vremenska ekipa posnela sumljiv leteči predmet

V zgodnjih ponedeljkovih urah so prebivalci japonskega mesta Niigata obračali glavo proti nebu. Takrat je nad gosto poseljenim območjem na jugu te otoške države zažarela velikanska zelenkasta krogla in poletela čez obzorje, tako da so se za njo trgale svetleče iskre. Nekatere priče so bile prepričane, da gre za neznani leteči predmet, tisti bolj prisebni pa so verjeli, da opazujejo, kako v ozračju izgoreva velikanski meteor.



Dogodek je v objektiv ujelo več kamer, med drugimi lokalna vremenska ekipa. Strokovnjaki so po ogledu in analizi posnetkov prav tako zaključili, da gre za predmet, ki je izgoreval v ozračju. Zaradi svetlobe žarenja in barve niso izključili ugibanj, da bi lahko šlo za smeti, ki ostajajo v vesolju po vesoljskih misijah. V tem primeru je najverjetneje šlo za starejši in odsluženi umetni satelit. Zeleno barvo, ki ni običajna za meteorje, lahko pripišemo prisotnosti niklja.



Lovci na neznane leteče predmete pa so prepričani, da je šlo za vesoljsko ladjo, ki se je zgolj pretvarjala, da je običajen naravni pojav. Temu pritrjujejo tudi podporniki teorij zarote, ki dodajajo, da nas poskuša japonska vlada zavesti. »Če je to dejansko bil NLP, ki se je poskušal zamaskirati kot padajoči meteor nad Japonsko, potem je naredil kar nekaj amaterskih napak,« je posnetek komentiral Scott C. Waring, urednik znanega bloga o neznanih letečih predmetih, imenovanega UFO Sightings Daily. »Kot prvo, žari v barvi, ki je za meteorite zelo nenavadna, ti preprosto niso zeleni. Kot drugo, meteoriti ne letijo horizontalno, ko so tako blizu površju planeta. In kot tretje – to je bila največja napaka, ki so jo vesoljci naredili – ladja je vmes za desetinko sekunde prenehala žareti.«