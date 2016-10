Ločili so dvojčka, zraščena z glavama

NEW YORK – Kirurgom newyorške bolnišnice Montefiore je uspelo ločiti 13-mesečna dvojčka, ki sta bila zraščena na vrhu lobanje, delila pa sta si tudi nekaj centimetrov možganskega tkiva. Jadon in Anias McDonald iz Coal Cityja v ameriški zvezni državi Illinois sta operacijo preživela, pred njima pa so zdaj najbolj kritični dnevi.



Kar 40-članska kirurška ekipa pod vodstvom dr. Jamesa Goodricha, vodilnega nevrokirurga za operacije z glavami zraščenih dvojčkov na svetu, je na pediatrični kliniki bolnišnice Montefiore v Bronxu najprej porabila 16 ur, da je ločila dečka. Jadon je bil na operacijski mizi nato še šest ur, da so rekonstruirali njegovo lobanjo in poskrbeli za ožilje, Anias pa je iz operacijske dvorane prišel naknadnih pet ur za njim, saj sta mu med maratonskim posegom padla pritisk in srčni utrip.



Okrevanje bo še dolgo



»Bolj zapletene operacije še nisem imel,« je izjavil dr. Goodrich, ki si je pri posegu pomagal s tridimenzionalnim modelom zraščenih lobanj in ožilja, a vseeno se je znašel pred težko nalogo, ko je moral ločiti del možganov, kjer se ni jasno videlo, kje poteka meja med Jadonovimi in Aniasovimi. Aniasa po operaciji opazujejo še nekoliko pozorneje, saj je bil že prej, tako kot se to zgodi pri veliko zraščenih dvojčkih, šibkejši od Jadena in je v preteklosti doživel že več epileptičnih in srčnih napadov. Kirurgi domnevajo, da bo po ločitvi od brata nekoliko paraliziran, ne vedo pa še, ali bo tudi kako drugače prizadet.



Starši Nicole in Christian McDonald so sicer presrečni, da sta dečka uspešno prestala operacijo, a še vedno v globokih skrbeh, kako si bosta opomogla po tako radikalnem posegu. Nicole je o poteku operacije sproti obveščala prijatelje in podpornike na facebooku, ki so jima pomagali zbrati 100.000 dolarjev za operacijo in nego dečkov. »Smo na robu neznanega. Naslednji meseci bodo kritični. Zdaj sta v božjih rokah,« je povedala mama.



Zraščeni dvojčki se rodijo enkrat na približno 200.000 rojstev, pri čemer jih je polovica mrtvorojenih, tretjina pa jih preživi le kak dan. Ločitvene operacije so vedno tvegane, saj si dvojčki pogosto delijo vitalne organe. Takšni primeri, kot je Jadonov in Ainasov, pa se zgodijo enkrat na deset milijonov rojstev. Operacija – če je le mogoča – je ključnega pomena, saj osem desetin z glavama zraščenih dvojčkov ne dopolni drugega leta starosti. Okrevanje, če bosta dečka preživela, bo še dolgo, čakajo pa ju leta in leta rehabilitacije.