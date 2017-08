Ljubitelji mačk so uživali

Mačjeljubci in mačjeljubke iz vseh kotičkov sveta so se minuli konec tedna zbrali v Kaliforniji, kjer se je odvijala tretja izvedba priljubljenega sejma CatCon. Če verjamete ali ne, prireditve v kongresnem središču Pasadene je obiskalo več kot 27.000 ljubiteljev mačk.

Radi bi ovrgli mit, da smo ljubitelji mačk zmešane stare ženske.



Osrednje sporočilo letošnjega druženja je bilo, da je mačko bolje vzeti iz zavetišča kot kupiti v prodajalni hišnih ljubljenčkov. »Prav tako bi radi ovrgli mit, da smo ljubitelji mačk zmešane stare ženske. Gre za mit, ki meče slabo luč na vse ljubitelje teh čudovitih živali,« so pojasnili organizatorji dogodka. »Pokazali bomo, da smo tudi mi lahko modni, čeprav imamo mačke.« Treba je priznati, da jim to ni uspelo, saj je estetika mačjeljubcev preveč kičasta, da bi lahko bila modna.

S tovrstnimi prireditvami želijo zbrati sredstva, da bi pomagali zavetiščem, da bi spodbujali k posvojitvam mačk in s tem rešili živali pred evtanazijo. Seveda je bilo obiskovalcem na voljo vse polno pripomočkov, s katerimi lahko razvajamo svoje mačje ljubljenčke. Tudi tokrat jih je bilo veliko našemljenih v mačke, nosili so mačja ušesa in tudi malce mijavkali.