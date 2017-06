Lina pri petih letih rodila sina

Lina Medina je 14. maja 1939, ko je rodila zdravega fantka, imela komaj pet let. Zdravniki so morali opraviti carski rez, saj je bila njena medenica takrat še premajhna. Deček je bil ob rojstvu težek 2,7 kilograma. To se je zgodilo v vasi Tikrapo v perujskih Andih. Lini je začel rasti trebušček, pritoževala pa se je tudi nad bolečinami v njem.

Zdravnik je med porodom ugotovil, da je imela Lina popolnoma razvite spolne organe, prvo menstruacijo pa je menda dobila že pri treh letih.

Oče deklice je bil prijet, saj so sumili, da je deklico zlorabljal, toda ker mu tega tedaj niso mogli dokazati, so ga izpustili. Še danes primer njene zanositve proučujejo na številnih medicinskih fakultetah po vsem svetu, njeno zgodbo pa so v svet ponesli mnogi mediji.