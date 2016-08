Letalo namenjeno preko Atlantika, na njem pijana pilota

Letalo, na katerem je bilo 141 potnikov, naj bi poletelo proti Newarku v ameriški zvezni državi New Jersey. Policija je pred tem dobila opozorilo, da bi bila pilota lahko pod vplivom alkohola. Letalo je sicer zatem kljub vsemu poletelo, a z nadomestno posadko.

Policija je sicer sporočila le, da so pridržali dva moška, stara 45 in 35 let, in da ju bodo ovadili zaradi kršenja britanskih pravil varnosti v letalskem prometu.

Julija sta se sicer zaradi alkoholiziranosti morala na Škotskem zagovarjati tudi dva kanadska pilota, ki sta hotela upravljati letalo proti Torontu.