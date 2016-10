Le peterica v 10 minutah pojedla vsemogočnega

V mestu Corpus Christi v ameriški zvezni državi Teksas živijo številni ljubitelji mehiške hrane. To dokazuje uspeh lokalne restavracije Chacho’s Taco, ki streže najrazličnejše dobrote, najbolj pa slovi po takosih. Nedavno se je razvedelo, da lastnica lokala že vrsto let izziva goste, naj poskusijo pohrustati 1,8-kilogramski takos, imenovan vsemogočni. Obilni obrok pripravljajo že več kot 18 let. Neustrašni, ki so pripravljeni sprejeti izziv, morajo velikana pohrustati prej kot v 10 minutah.



V gromozanski tortilji je veliko fižola, sira, jajc, krompirja, slanine in omak. Nazadnje se je izziva lotila domačinka Norma Jean Toro in svoje soočenje z vsemogočnim objavila na spletu. Žal ji je podvig spodletel, a v tolažbo ji je lastnica Mary Gutierrez zaupala, da je to doslej uspelo le petim gostom. Seveda se sprašujete, kakšna je nagrada: superjedec dobi majico, njegovo ime zapišejo na seznam tistih, ki jim je uspelo, prav tako prihrani devet dolarjev za takos. Lastnica je priznala, da ji doslej še ni uspelo pojesti vsemogočnega, Norma pa je po spodletelem poskusu preostanek velikanskega takosa odstopila možu, ki mu ga prav tako ni uspelo pohrustati do konca. Normine spletne objave si je ogledalo na tisoče ljudi, zato je le vprašanje časa, kdaj se bo v Chacho’s Taco pojavil naslednji izzivalec vsemogočnega.