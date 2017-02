Lažni zobozdravnik se je vsega naučil na spletu

Vse kaže, da je biti zobozdravnik tako preprosto, da lahko to počne vsak. No, vsaj v primeru 25-letnega Mohamada Irvana Mohdija Sudija iz malezijskega Kuantana se je izkazalo tako. Mladenič se je iz videoposnetkov na spletni strani youtube in revij za zobozdravstvo kar sam toliko naučil potrebnih zobozdravniških spretnosti, da je odprl kliniko in začel izvajati najrazličnejše posege.



Mohamad se je pač odločil, da šest let študija na zobozdravstveni šoli, ki bi mu prinesel legalen naslov zobozdravnika in obratovalno licenco, ni za njega, ker je navadna izguba časa. Sam se je naučil nameščati zalivke, puliti zobe in menjavati zobne aparate. Ni še povsem jasno, kako dolgo je služboval kot zobozdravnik v svoji ordinaciji v kraju Perkampungan Indera Sempurna, je pa oskrbel na stotine ljudi in očitno dokaj uspešno. Sočasno se je zavedal, da tega



ne bo mogel početi v nedogled. Lanskega decembra je nameraval kliniko zapreti, a mu je sreča obrnila hrbet. Njegov pacient je ugotovil, da ni pravi zobozdravnik, in ga prijavil policiji. Ujel so ga nepripravljenega, ker ni imel ustreznega dovoljenja, so ordinacijo zaprli, sodišče pa mu je dosodilo 8400 evrov kazni, kar je razmeroma malo, če pomislimo, kaj vse bi lahko šlo po zlu zaradi njegovega neodgovornega početja.



Nekaj je gotovo, mladenič je imel določene spretnosti, kdo ve, morda je zaslužil dovolj, da se bo lahko odpravil v pravo šolo. Sicer pa so lažni zobozdravniki na Maleziji očitno nekaj pogostega. Leta 2007 je neki 63-letni moški priznal, da je 29 let vodil ordinacijo, ne da bi končal medicinsko fakulteto. Osnov zobozdravstva se je naučil v vojski na začetku šestdesetih, ko je bil asistent vojnega zobozdravnika, ki je deloval na terenu. Mimogrede, takrat še ni bilo youtuba.