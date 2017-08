Lase in brado si barva, da bi prikril mladost

Ste že slišali za poljskega vikinga? To je vzdevek internetnega zvezdnika Pavla Ladziaka, ki velja za najbolj vročega moškega, starejšega od 40 let. Mladenič jih šteje komaj 35, lase in brado pa si barva na sivo, da bi bil videti bolj možat in izkušen. To več kot očitno deluje, saj mu je sprememba videza prinesla slavo.

Vse skupaj se je začelo pred leti, ko so se pojavili prvi sivi lasje. V nasprotju z drugimi, ki si jih nemudoma pobarvajo v svojo prvotno barvo, je Pavel ubral drugo pot – vse si je pobarval na sivo. To je bila ključna poteza njegove slave.

330 tisoč ljudi mu sledi na instagramu.



Kmalu za tem sta njegova profila na facebooku in instagramu malone eksplodirala, saj mu danes zgolj na instagramu sledi neverjetnih 330.000 ljudi. K temu je seveda pripomoglo dejstvo, da se je pred petimi leti malone preselil v fitnes in začel kot obseden dvigovati uteži, potem ko je bil telesno povsem v razsulu. Takrat je bilo njegovo telo tako zanemarjeno, da se je samemu sebi priskutil. Danes objavlja fotografije svojih mišic zraven starih slik, na katerih je videti slaboten. To je ljudem očitno všeč. Nekateri so ga začeli primerjati z Gianluco Vacchijem, sivolasim mišičnjakom iz Italije, ki pa je dejansko star 50 let. Pavel pravi, da je za Gianluco izvedel šele nedavno, ko je bral komentarje pod svojimi fotografijami.

i