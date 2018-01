Lakiral avtomobile, zdaj lakira nohte

Na britanskem otoku Jersey živi 39-letni John Shortt, ki je dolga leta delal kot avtoličar. Potem mu je bilo dovolj avtomobilistične industrije, prekvalificiral se je in postal prvi moški strokovnjak za lakiranje nohtov na otoku. Za tečaj se je odločil, ko je videl, kako v poslu uživa njegova zaročenka Sinead. Pravi, da ni velike razlike med barvanjem avtomobilov in lakiranjem nohtov.



Za menjavo zaposlitve se je odločil, ko mu je avtomobilistična industrija dokončno presedla

»Pravzaprav je to ista stvar,« pojasnjuje John. »Proces je zelo podoben – odstranimo staro barvo, pripravimo površino – gre le za manjši obseg in manjše količine.« Možakar je dodal, da je lakiranje nohtov v nasprotju z lakiranjem avtomobilov bolj intimno početje. »Pri urejanju nohtov držiš žensko za roke kakšno uro ali dve. Nekaj časa sem se moral privajati na klepetanje, do takrat nisem nikoli tako dolgo govoril, danes s tem nimam težav.«

Za spremembo v življenju se je odločil leta 2014. Sprva je nameraval postati frizer, nato pa se je pod vplivom zaročenke preusmeril v nohte. »Na začetku sem pomagal Sinead, tako da sem strankam odstranjeval stari lak in ji tako privarčeval čas. Hitro sem se učil in zadevo vzljubil. Lakiranje nohtov me je navduševalo veliko bolj kot striženje las.« Njegovi prijatelji so bili na začetku nekoliko zaskrbljeni, poleg tega je nekoč zaslužil 34.000 evrov na leto, zdaj pa jih le še 25.000. Pri prejšnji službi ga je motilo, da gre za izrazito moško okolje, kar mu nikakor ni ustrezalo. »Tako srečen, kot sem danes, še nisem bil. Imam veliko starejših strank, s katerimi se odlično razumem.«