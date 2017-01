Kriv je Trump! Do apokalipse le še 2,5 minute

Zaradi izjav novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa in vedno temačnejše podobe globalne varnosti je svet manj varen, so danes opozorili jedrski znanstveniki in simbolično 'uro do sodnega dne' premaknili na dve in pol minute do dvanajste. Svet je po njihovem mnenju tako najbližje uničenju v zadnjih 64 letih. Ura (doomsday clock v angleščini) je metafora za to, kako blizu je človeštvo, da uniči Zemljo. Vzpostavili so jo leta 1947, od takrat pa so jo prestavili 19-krat. Nazadnje so jo premaknili leta 2015, s petih minut na tri minute pred dvanajsto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Svet nikoli v zadnjih 64 letih še ni bil tako blizu uničenja, kot zdaj. Leta 1953 je ura kazala 11.58 Tedaj je Sovjetska zveza preizkusila vodikovo bombo in s tem sprožila oboroževalno tekmo v hladni vojni.

Minutni kazalec na uri so, kot je skupina zapisala v sporočilu za javnost, tokrat premaknili zaradi »naraščajočega nacionalizma po svetu, izjav predsednika ZDA Donalda Trumpa glede jedrskega orožja in podnebnih vprašanj ter vedno temačnejše podobe globalne varnosti, na katero vplivata tako vse bolj sofisticirana tehnologija kot vedno večje neupoštevanje znanstvenih dognanj«.

Kot sta ob tem v prispevku za New York Times zapisala Lawrence Krauss in David Titley, vse doslej ni padla odločitev, da bi uro premaknili zaradi izjav posamezne osebe, a če je ta oseba predsednik ZDA, štejejo njegove izjave.

Odločitev za premik ure je v rokah skupine znanstvenikov in razumnikov, med katerimi je 15 Nobelovih nagrajencev.