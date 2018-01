Kriminalca je izdalo tetovirano telo

BANGKOK – Tajska policija je ujela 74-letnega zločinca iz Japonske, ki se je v državi skrival dolgih 14 let. Šigeharu Širai se je za zapahi znašel v sredo, prepoznali so ga namreč po njegovi telesni tetovaži. Na Tajsko je prebežal, potem ko je zagrešil umor pripadnika konkurenčne mafijske tolpe. Po dolgih letih uspešnega bega je zagrešil veliko napako in se fotografiral pri omizju, na katerem so igrali domine. Fotografija je bila avgusta lani objavljena na facebooku. Širai je s tem pritegnil veliko pozornosti ljubiteljev tetovaž, saj so jo delili več kot 10.000-krat, in kmalu je padla v oči ljudem, ki so ga prepoznali.

74-letnik je končno za zapahi.

Šef tajske policije Wirachai Songmetta je povedal, da je Širai dva- ali trikrat na leto dobil obisk pajdašev iz Japonske, ki so mu prinašali darila v obliki gotovine. Zadnjih deset let je bil poročen s Tajko in se ni pogosto pojavljal v javnosti. Zdaj se proti njemu pripravlja obtožnica, nato ga bodo izročili japonskim oblastem. Izkazalo se je, da je bil skupaj s sedmimi osumljenci vpleten v umor Kazuhika Otobe. Širai in Otobe sta bila člana manjših frakcij, ki jih povezujejo z najmočnejšo organizirano japonsko mafijsko združbo jakuzo, imenovano Jamaguči-gumi. Tatuji na hrbtu, po zgornjem delu rok in manjkajoči vrh mezinca so dokazi, da je bil pripadnik jakuze. Tetovirane goste zaradi tega pogosto zavračajo na javnih kopališčih. Trenutno naj bi na Japonskem delovalo okoli 22 kriminalnih organizacij, ki vključujejo več kot 20.000 ljudi. Večina jih spada pod okrilje skupin Jamaguči-gumi, Sumijoši-kai in Inagava-kai. Ukvarjajo se s preprodajo drog in igrami na srečo, ki sta tradicionalna vira denarja, v zadnjem obdobju pa je jakuza vstopila tudi v svet financ, gradbeništva in varovanja.