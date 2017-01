Krava preskakuje ovire, le osedlati se ne pusti

Pred sedmimi leti si je Sarah Simpson z Nove Zelandije kot večina deklic neskončno želela lastnega konja. Žal ji želje niso uresničili, ker so bili konji predragi, zato se je odločila za drugo najboljšo izbiro – jezdenje krave. Nedavno je lepotica dopolnila 18 let in se lahko pohvali z lastnim konjem, vendar ji je v tem času krava Lilac tako prirasla k srcu, da se še vedno rada zavihti na njen hrbet.



Začelo se je, ko jo je najmlajši brat Tim izzval, naj poskusi jezditi kravo. Čeprav ni imela nobenih izkušenj, je skočila na hrbet šestmesečnemu teličku Lilacu, ki ga dekletce na hrbtu ni motilo. Tako sta se zadnja leta skupaj preganjala po družinski kmetiji. »Lilac je bil zelo mlad, jaz pa majcena. Do takrat sem le dvakrat jezdila ponija in enkrat ovco,« se spominja Sarah. Kmalu sta s teličkom postala prava znamenitost. Danes je mednarodna zvezda, odkar objavlja fotografije na facebooku. »Lilac je krava, zato je ne morem jezditi kot konja. Če je ne bi spodbujala, se sploh ne bi premaknila, ima zelo umirjen značaj.« Če verjamete ali ne, nedavno jo je naučila, kako se preskakuje čez ovire, ki so visoke do 140 centimetrov. Je pa res, da ne mara hoditi v hrib. Prav tako si ne pusti namestiti sedla, kljub temu naj bi bilo na kravi bolj udobno kot na konju.