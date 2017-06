Kosil med tornadom

Ottawa – Fotografija Kanadčana, ki mirno kosi travo, medtem ko proti njemu divja tornado in podira vse pred sabo, je prevzela svet.



Theunisa je pred njunim domom v Three Hillsu v Alberti fotografirala žena Cecilia Wessels. Povedala je, da se je mož spravil h košnji, ker je bilo to na seznamu njegovih opravil, ona pa je šla počivat; prebudila jo je devetletna hči, ki se je zelo prestrašila, ko je zagledala tornado, oče pa ni hotel v hišo, ampak je nadaljeval košnjo. »Hči je bila vznemirjena in prestrašena. Mami, kaj bova zdaj naredili, me je spraševala, ker je bil mož še zunaj,« je povedala Cecilia, ki je šla ven pogledat, kaj se dogaja. Rekel ji je, da je vse okej, pravi Cecilia in dodaja, da je bil videti zbran in miren. Theunis se je o tornadih podučil na nedavnem seminarju, ki ga je organiziralo združenje lovcev na nevihte. »Fotografirala sem ga, da bi staršem v Republiki Južni Afriki pokazala tornado, fotografijo sem objavila tudi na facebooku, zdaj pa me vsi sprašujejo, zakaj moj mož kosi,« pravi Cecilia. »Cela ulica, vsi so bili na dvorišču in fotografirali,« dodaja. Theunis Wessels poudarja, da je vedel, da je za njim tornado, in pristavlja, da je bil v resnici precej dlje, kot se zdi s fotografije. »Bil je daleč. No, ne zelo daleč, a dovolj oddaljen od nas. Pozorno sem ga spremljal, nisem pa se ga bal,« pravi Theunis in še: »Pomaknil se je proti vzhodu.« Wesselsova sta povedala, da je bil tornado od njihovega doma oddaljen kaka dva kilometra in da je bilo nevihte konec v petih minutah. Poročil o ranjenih ni bilo, je pa močan veter izruval nekaj dreves in dvignil del strehe na skednju.



No, fotografija je bila deležna najrazličnejših komentarjev. Eden je zapisal: »Najbolj nora fotka. Super, da se tornado ni spravil nad vašo hišo.« Nekdo drug pa: »Theunis je Chuck Norris med kosci!« V samo dveh dneh so fotografijo delili 3500-krat.