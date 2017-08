Konec sveta že danes? Epidemija, ki bo sejala smrt, prihaja

Pomoči za Zemljo in Zemljane ne bo. Astrologi menijo, da bo danes mimo Zemlje letelo neznano planetarno telo, ki s sabo nosi smrtonosno epidemijo. Vsi bodo umrli brez vojne, veliko bo žrtev, trupla bodo posejanje po tleh, piše 24sata, ki povzema besede ruske prerokinje, svete Matrone Moskovske. Zaradi teh besed si več sto let glave belijo teoretiki. Čeprav njene besede ne govorijo o koncu sveta, poznamo različne interpretacije. Numerologi, častilci Knjige sprememb in strokovnjaki za feng šuj so prepričani, da je prav današnji dan (19. avgusta) začetek kataklizme.

Čaščena vedeževalka Matrona

Ruska Matrona je sicer vse težave človeštva pripisovala odrekanju bogu ter predajanju materialnim dobrinam. Po njenem je leto 2017 prelomno, vrhunec popačenosti in nemorale, v katerem bodo ljudje uničili sami sebe. Matrona, najbolj znana ruska vedeževalka in prerokinja, je bila rojena 1881 v vasi Selbo. Rodila se je slepa v revni družini štirih otrok. Ko so jo krstili, so ji dali ime Matrona v čast Matroni Carigrajski. Vse od rane mladosti je ljudi zdravila na nenavaden način, k njej so hodili mnogi, da bi jim prerokovala. Ob smrti 1952 je dejala, da bo molila, da bog usliši vse ljudi. Njeni ikoni v Moskvi se dnevno pokloni okoli 10.000 ljudi.



Tu si lahko ogledate film o čaščeni vedeževalki.