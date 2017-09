Kitajska gora vsakih 30 let znese kamnito jajce

Geologi so prepričani, da so končno razrešili skrivnost skale, ki vsakih 30 let iz sebe iztisne kamen v obliki jajca. Chan Dan Ya, kar v mandarinščini pomeni Previs, ki dela jajca, je visok slabih šest metrov in dolg 20. Ima neravno površino, njegova najbolj nenavadna lastnost pa so velike, jajcem podobne strukture, ki se pojavijo na vsaka tri desetletja.

Domačini iz bližnje vasi Gulu, pripadniki manjšine Miao v jugozahodni kitajski provinci Guizhou, že več let iščejo odgovor, kako je mogoče, da padajo iz skale tako gladki in popolno oblikovani kamni. Kamnita jajca naj bi zorela v votlih previsih na skali, nato pa padla na tla. Območje je že priljubljena turistična točka, saj se je zgodba o nenavadni skali razširila.

Domačini, ki so imeli srečo in dobili svoje kamnito jajce, naj bi imeli odtlej veliko sreče v življenju, in to je tudi razlog, da jih je že več kot 70 varno spravljenih po domovih, nekaj so jih prodali, nad nekaj primerkov pa so spravili celo nepridipravi in jih ukradli.

Območje je priljubljena turistična točka, saj se je zgodba o nenavadni skali hitro razširila.

Geologi, ki raziskujejo pojav, so odkrili, da so kamnine nastale v obdobju kambrija pred približno 500 milijoni let. Posebnost omenjene skale, ki je del gore Gandeng, je, da je iz apnenca. Razlika v času, ki je potreben za razpad posamezne kamnine, naj bi bil razlog, da se oblikujejo jajca, a to še vedno ne pojasni, zakaj so okrogla in gladka. Prav tako ni jasno, kaj v tako stari kamnini počne apnenec.