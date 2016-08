Kitajka noseča kar 17 mesecev?

Wang Shi iz Taipinga na Kitajskem je mogoče postavila nov svetovni rekord v nosečnosti. Trdi, da bi morala roditi novembra lani, nato pa je prekoračila rok za neverjetnih osem mesecev, ker naj bi bila njena posteljica nerazvita. Končno je rodila 18. avgusta. Lokalni mediji poročajo, da je Wang zanosila februarja 2015, ko pa je prišla v bolnišnico devet mesecev pozneje v upanju, da bo rodila, so ji zdravniki povedali, da še ni pripravljena. Z možem sta nato vsakih sedem do deset dni hodila na preglede. Ko je dopolnila 14. mesec nosečnosti, si je na vso moč želela spraviti otroka na svet, a so zdravniki še kar vztrajali, da mora počakati, ker še ni bil dovolj razvit za carski rez. »Sramujem se, ker sem tako dolgo noseča. Upam, da bom lahko brez zapletov rodila naslednji mesec,« je takrat povedala novinarjem. »Do zdaj naju je vse skupaj stalo več kot 1000 evrov, ker morava redno hoditi na preglede in jih plačevati. Počasi izgubljam potrpljenje.« Med nosečnostjo se je zredila za 26 kilogramov, prej je tehtala 52 kilogramov, potem pa 78, vseskozi pa se je počutila dobro. Najdaljša uradno priznana nosečnost je 375 dni, dosegla jo je Američanka Beulah Hunter leta 1945. Ko je novica o nosečnosti Wang Shi prišla v javnost, je ta trajala že 517 dni. To pomeni, da bi se morala z naskokom uvrstiti v Guinnessovo knjigo rekordov, vendar njene trditve strokovna javnost zavrača kot izmišljene. »Prosili smo jo, ali bi bila pripravljena narediti ultrazvok, pa ni hotela. Rekla je le, da od leta 2015 ni imela menstruacije, nikoli nismo videli uradnega potrdila o zanositvi,« je povedal uradnik iz njenega rojstnega mesta. Razkril je, da je doslej zaprosila le za dovoljenje, da rodi mesec dni pred rokom. Na dokumentu piše, da bi se to moralo zgoditi leta 2015.



Zdravnik iz mesta Changsha je dodal: »Ni zdravstvenih ali kakršnih koli drugih dokazov, ki bi potrdili, da je bila noseča 17 mesecev. Ne obstajajo zapisniki iz pregledov v zgodnji fazi njene nosečnosti. Preprosto bi ji morali verjeti na besedo.« Kitajski mediji so še poročali, da je 18. avgusta rodila zdravega otroka, ki je ob rojstvu tehtal 3,8 kilograma.