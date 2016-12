Kdor je bil proti, dobi oralni seks

Italijanska manekenka Paola Saulino je oznanila, da bo izpolnila obljubo, ki jo je dala pred italijanskim referendumom, in sicer da bo vse, ki bodo na referendumu obkrožili ne, oralno zadovoljila.



Manekenka, ki živi v Združenih državah Amerike, je izjavila, da bo januarja prišla v domovino, da bo izpolnila dano obljubo. In ne samo to, objavila je celo urnik, razpored turneje po desetih mestih od Rima do Palerma. »Sem ženska besed. Vsi, ki so obkrožili ne, bodo navdušeni, ko bodo videli napoved januarske turneje, na kateri bom ponujala oralni seks. Šla bom do konca,« je sporočila Saulinova. V Rimu naj bi ordinirala 7. januarja, dva dneva pozneje v Firencah, v Milanu bo 13., v Bariju pet dni pozneje, turnejo pa naj bi sklenila v Palermu 21. januarja.



Zdi se, da bo imela polne roke dela: ne je namreč obkrožilo kar 19 milijonov Italijanov! Toda kar tako povprek ne bo šlo, poskrbela je za nekakšen protokol; glasovalci morajo najprej izpolniti formular in ga poslati manekenki, potem pa bodo vse podrobnosti dobili na zasebni elektronski naslov, zaradi varovanja zasebnosti pač. No, mnogi so seveda prepričani, da Paola v resnici ne namerava izpolniti tega, kar je obljubila, in da vse s pridom izkorišča za svojo promocijo. Seveda je veliko tudi takih, ki se z njenim početjem, četudi samo v besedah, niti najmanj ne strinjajo. Nekdo je na njenem profilu na facebooku zapisal: »Ti si velika sramota za ženski spol.« Prav tam je Paola Saulini zapisala: »Rada vas imam. Ne šalim se, rada bi se vam zahvalila na svoj posebni način.«