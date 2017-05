Kar 168 ur predvajajo selitev severnih jelenov

Če ste se kdaj pritoževali nad duhamornimi in dolgotrajnimi prenosi slovenskih televizij, naj vas potolažimo: še tako dolg prenos iz slovenskega parlamenta ne seže niti do kolen oddaji, ki jo predvaja norveška televizija NRK. Gre za oddajo Selitev severnih jelenov: Minuto za minuto, v kateri lahko gledalci v živo spremljajo točno to, kar pripoveduje naslov – tradicionalni spomladanski premik brhkih prežvekovalcev. Ti se v tem času tradicionalno odpravijo s severa Norveške proti jugu.



Od ponedeljka si lahko gledalci NRK v živo ogledujejo njihovo 200 kilometrov dolgo pot. Da dobijo kar se da natančno sliko selitve, skrbijo poleg televizijske ekipe, ki se na motornih saneh pomika skupaj s čredo, še brezpilotni letalniki in kamere, nameščene na rogove severnih jelenov. Prenos se je začel nekoliko pozneje kot običajno, saj so živali manj predvidljive, kot bi si želeli ustvarjalci televizijskega programa. Zamuda je nastala, ker se alfa samica, ki je kolovodja odhoda jelenov na drug konec dežele, lep čas ni želela premakniti s travnika, na katerem se je pasla.



Tudi selitev, ki si jo lahko ogledujejo TV-gledalci, ni ravno bliskovita. Jeleni potrebujejo do Kvaløye, ki je njihov cilj, od šest do devet dni. Celotni prenos bo trajal 168 ur, ustvarjalci oddaje pa upajo, da se bodo živali v tem času preselile. Če jim ne bo uspelo, bodo po sedmih dneh predvajanje nadaljevali na spletu.



Oddaja Selitev severnih jelenov: Minuto za minuto sicer sledi nenavadnemu televizijskemu hitu, ki mu strokovnjaki rečejo počasna TV. Prvo takšno oddajo so na Norveškem zavrteli že leta 2009, odziv pa je bil presenetljivo dober. Od takrat so ustvarili že 10 podobnih projektov, ki so bili vsi dobro sprejeti. Gledalci so med drugim lahko na malih zaslonih gledali sedemurni posnetek potovanja z vlakom od Osla do Bergna ter 12-urno pletenje v živo in sekanje drv. Jeleni so njihov 11. poskus zabavati gledalce na ta način.



Podatka o tem, koliko gledalcev si je priborila nenavadna oddaja, trenutno še ni, saj selitev še poteka. Glede na odzive na prejšnje počasne TV-oddaje so ustvarjalci prepričani, da bo prenos velika uspešnica. Njim v prid že govorijo številne objave o spremljanju oddaje na družabnih omrežjih.