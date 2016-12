Kamor gre še cesar peš za 110.000 evrov

Javna stranišča za večino ljudi ne pomenijo udobja in oddiha. Prej nasprotno, saj gre predvsem za zanemarjene, smrdeče in odbijajoče prostore, ki jih obiščemo le v skrajni sili, pa še potem potrebujemo nekaj časa, preden se otresemo spomina nanje. A obstajajo svetle izjeme, ena je v kitajskem mestu Chongqinig. Očitno so v tem mestu še posebno mahnjeni na stranišča in vse, kar je povezano z njimi. Imajo največje javno stranišče na svetu, ki ima kar 1000 pisoarjev in školjk. Nedavno pa so odprli prvo javno stranišče s petimi zvezdicami. Imeniten prostor v okrožju Bishan je velik približno 150 kvadratnih metrov. Stranišče je elegantno opremljeno, uporabljeni so le vrhunski materiali, kot so tla iz marmorja, stene iz imitacije granita, vrata in separeji pisoarjev so iz vrhunskega lakiranega lesa. Seveda so prostori opremljeni tudi z vrhunsko klimatsko napravo, ki odnaša neprijetne vonjave in skrbi, da je temperatura vedno 26 stopinj Celzija.



Školjke so najvišje kakovosti, kot smo jih vajeni v vrhunskih restavracijah, na stenah pa so ljubke slike in prave rože. Stranišča so opremljena z inovativnimi izplakovalniki in celo visokokakovostnim ozvočenjem, ki razvaja s prijetno nevsiljivo glasbo. Najbolj imenitna reč pa je stekleni zid, ki omogoča uporabnikom pisoarjev, da med praznjenjem mehurja uživajo v razgledu na prečudovit zeleni park. Seveda je steklo prosojno le z notranje strani, od zunaj pa je videti kot ogledalo. Ker se okno razteza čez celo steno, je notranjost prijetno osvetljena z naravno svetlobo. Po uradnih podatkih so mestne oblasti za izgradnjo stranišča porabile 110.000 evrov. Investicija se jim bo zagotovo povrnila, saj je postala svojevrstna turistična zanimivost.