Kamele polepšali z botoksom

Na vsakoletnem lepotnem tekmovanju kamel za savdsko lepotico je izbruhnil škandal, potem ko so diskvalificirali 12 živali, ker so odkrili, da so jim vbrizgali botoks. S tem so kršili stroga pravila lepotnega tekmovanja festivala kralja Abdulaziza, ki se odvija v bližini Riada. Tovrstno goljufanje ne preseneča, še posebno če vemo, da je nagradni sklad 28-dnevnega dogodka vrtoglavih 46 milijonov evrov.

Festival so iz puščave preselili na obrobje prestolnice.

Goljufanje je postalo problem že pred časom, zato so lani vzreditelje obvestili, da bodo umaknili vse kamele, ki bodo imele povečane ustnice, ki bodo pobrite, ki bodo imele pobarvan kateri koli del telesa, skratka, če bodo kakor koli spreminjali njihov naravni videz.

Seveda pa lepotno tekmovanje ni edini dogodek na tem priljubljenem festivalu. Obiskovalci lahko uživajo v kameljih dirkah, v umetninah iz kamelje dlake in v ogledu fotografij kamel. Glavni sodnik Favzan Al Madi je pojasnil: »Kamela je simbol Savdske Arabije. Ohranili smo jo zaradi nje, zdaj jih vzrejamo kot ljubitelji.«

V zadnjih letih je kraljeva družina izdatneje podprla festival, da bi poudarila pomen tradicionalne kulture in hkrati spodbujala družbene reforme. Letos naj bi se festivala, ki ga prirejajo približno uro in pol iz prestolnice, udeležilo približno 300.000 ljudi. Še lani se je odvijal v oddaljeni puščavi, tokrat pa je na urejenem prizorišču na kamniti planjavi, kjer bodo čez leto prirejali tudi druge dogodke. Postavili so paviljon za dražbo kamel, na kateri se bodo pretakali milijoni, otroci pa bodo lahko obiskali živalski vrt in crkljali prikupne živali. A.