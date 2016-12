Kakšna pomota! Čehi hoteli v Nico, prišli pa v Niš

Ko se je skupinica štirih čeških turistov v ponedeljek vkrcala na letalo, si ni niti v sanjah predstavljala, da bodo na trdna tla stopili povsem drugje, kakor so načrtovali. Želeli so namreč videti Azurno obalo, pristali pa so v srbskem mestu Niš.

Kot kaže, jo je grdo polomil organizator potovanja. Nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je letos res uvedel poceni lete iz Bratislave v Niš, nikakor pa ne proti francoski Nici, česar pa tisti, ki je let rezerviral, očitno ni opazil.

Ko so Čehi prišli iz letala, so najbrž samo zmedeno pogledovali okoli sebe. Bilo je nenavadno hladno in šele potem so posumili, da nekaj mogoče ni v redu, je za češke medije povedala ena od stevardes. Po nekaj posvetovanjih so le ugotovili, da niso v Franciji, ampak v Srbiji, za nameček pa so v Nici že rezervirali tudi prenočišče in avtomobil.

To pa še ni vse, saj so zgroženi ugotovili, da iz Niša vse do petka nobeno letalo ne leti v Bratislavo. Ker do konca tedna ne morejo nazaj domov, ne vedo, kaj bodo vendar počeli na jugu Srbije ...