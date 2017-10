Kakšna mama! Dojenčka je kar pustila na tleh!

Molly Lensing je neznanec ujel na letališču v Koloradu, jo fotografiral in jo objavil na facebooku. Fotografija je hitro pritegnila pozornost in mnogo slabih komentarjev. Molly namreč na njej sedi v čakalnici na letališču z mobilnikom v rokah, na tleh ob njej pa leži dojenček.

Po gnusu in žaljivkah se je šele zdaj, leto dni kasneje, oglasila Molly. Mati treh otrok, dveh starejših deklet in dvomesečne deklice, je pojasnila, kaj se je dogajalo na letališču.



»Anastasio sem imela več ur v nosilki in na rokah, roke so me bolele pa tudi ona se je morala pretegniti. Poleg tega sem morala sporočiti preostanku družine, kaj se dogaja, saj niso vedeli, kje sva tako dolgo,« je povedala. Dejala je tudi, da se je zbala za svojo službo, saj je nedavno začela delati v porodnišnici. A ni bilo tako. Zelo jo je pretreslo in užalostilo, ko je dobila številna sporočila, kaj počne, danes pa se na to ne ozira več. »Vem, da sem najboljša mama na svetu mojim trem deklicam, pazim na njih in jih vzgajam najbolje, kolikor znam,« je še dodala.