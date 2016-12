Kača na božični jelki

Božično-novoletno okrasje je že postavljeno, jelko krasijo nešteti okraski, in če kaj, kača zagotovo ne spada mednje. A prav to se je zgodilo Avstralki, ki je doma v Frankstonu na jugovzhodu Melbourna.



Cheryl je opazila nenavaden okrasek, ki je bil umetelno ovit okoli njenega okrašenega drevesca – tigrasto kačo! Prav nič ni oklevala, ampak nemudoma poklicala lovilca kač Barryja Goldsmitha, naj pride po plazilca, meter dolga kača, ki se je splazila v njeno stanovanje, velja namreč za eno najbolj strupenih v Avstraliji.



»Vesela je bila, da je ni več v stanovanju, a panična ne, prav nasprotno, bila je umirjena, sproščena. Navadno ljudje vreščijo, so histerični in trepetajo, strese jih že ob misli, da imajo kačo v stanovanju. Ona pa je bila mirna,« je pozneje povedal Goldsmith, ki na tistem območju kače lovi že kakih 40 let, a doslej še nobene ni potegnil z božičnega drevesa. »Povsod jih najdemo. V preteklosti sem jih bezal izpod daril, še nobene pa ovite okoli drevesa,« je povedal in dodal: »Zelo dobre plezalke so. To je enkratni dogodek, kot udar strele. Zagotovo se kmalu spet ne bo zgodilo. No, vsaj letos ne.« Goldsmith je še povedal, da kača ne bi nikogar ranila in da je Cheryl ravnala pravilno, ko jo je pustila pri miru in poklicala njega, toliko časa pa si je le vzela, da je nenavadni okrasek fotografirala. V Melbournu je zdaj toplo, v ponedeljek so namerili kar 30 stopinj Celzija, kače so tako bolj aktivne, opozarja Goldsmith in še, da se jim je treba ogniti, jih pustiti pri miru in jih ne ubijati. »To je nevarno, prepovedano in okrutno. Kača postane nevarna, ko ji poskuša kdo škoditi, jo raniti. Če bi jo hoteli napasti ali ubiti, bi bilo tveganje, da vas bo ugriznila, precej veliko.« Plazilca je ujel in spravil v vrečo ter ga izpustil v grmičevje na prijateljevi posesti nedaleč stran.