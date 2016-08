»Je normalno, da s sinom spiva gola v isti postelji?«

Spletne uporabnike je pred kratkim presenetilo vprašanje ženske, ki je želela vedeti, ali je njeno početje normalno, poroča Daily Mirror. Ženska namreč s svojim 16-letnim sinom spi v isti postelji, in to gola.

Medtem ko so si nekateri njeno početje skušali razložiti na logičen način, so bili drugi naravnost groženi. Vsi pa so se strinjali s tem, da je to nedopustno, če se dogaja med njima kaj seksualnega.

Marsikdo je mnenja, da gre za povsem običajno provokacijo, ker da ni verjetno, da bi se kolikor toliko normalni osebi v glavi utrinjalo kaj takšnega ... Se strinjate?