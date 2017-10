Je mogoče: oslepela je od igranja igric na mobitelu

Kitajka Vu (21) ni mogla brez igranja igric na mobilnem telefonu. Toda ker je ves čas gledala v zaslon pametnega mobilnika, je izgubila vid. Pred nekaj dnevi je zaznala, da na desno oko sploh ne vidi več. Mislila je, da je zgolj tako utrujena in odšla spat, a stanje se ni izboljšalo. V bolnišnici so ji diagnosticirali stanje, ki je večinoma značilno za starejše: okluzija oziroma popolna zapora žile v očesu. To se ji je zgodilo, ker je več čas gledala v mali zaslon, naposled pa je tudi sama priznala, da je morda pretiravala.

Ko je zasvojenka prišla iz službe, je do poznega večera vsak dan igrala igrice, kadar je bila doma, pa je to počela ves čas. Vzela si je le nekaj ur spanca na dan. »Kadar sem bila prosta, sem vstala ob šestih, pojedla zajtrk in se igrala do 16. ure. Nekaj sem pojedla in malce zaspala, potem pa igrala igrice do enih ali dveh zjutraj. Bila sem preveč lena, da bi se ustavila in nekaj pojedla,« je povedala. Zdaj je v bolnišnici, kjer ji skušajo povrniti vid, poroča Odditycentral.