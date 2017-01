Izoliran na otoku preživel tisočletja

Čeprav se je Charles Darwin z ladjo Beagle na Falklandskem otočju ustavil le za kratek čas, je tam naletel na veliko skrivnost. Našel je le eno vrsto domorodnega kopenskega sesalca, ki ga je opisal kot volku podobna lisica. Ni bilo jasno, kam žival spada in kako se je znašla na stotine kilometrov od kopnega. Na žalost so to zanimivo žival v drugi polovici 19. stoletja z lovom iztrebili, tako da ni veliko študij o njenem življenju in navadah. Darwin jo je opazoval v zadnjih desetletjih njenega obstoja, zato veljajo njegova opazovanja za edina znanstvena. Prav zaradi imena falklandski volk so znanstveniki dolgo živeli v prepričanju, da gre pač za vrsto volka. No, nove raziskave kažejo, da ni tako, glede na obliko lobanje in prehranjevalne navade je večja verjetnost, da gre za daljnega sorodnika šakala. Šele leta 2009 so analize DNK dokazale, da gre za potomca ameriškega grivastega volka – gre za žival z nenavadno dolgimi nogami, ki niti najmanj ne spominja na falklandskega volka. Očitno se je žival sprehodila po ledenem mostu med Patagonijo in otočjem, tam pa se nato tisočletja razvijala v izolaciji.



Žival naj bi bila klasičen srednje velik sesalec. Podobno kot današnji šakali ni bil preveč izbirčen glede hrane, prehranjeval se je tako z majhnimi ptički v gnezdu kot z morskimi sesalci, kot so tjulnjevi mladiči. Zanj je bilo verjetno usodno dejstvo, da so mu zelo teknile tudi ovce, ki so jih na otočje konec 19. stoletja pripeljali ljudje. Študija iz leta 2013 je pokazala, da se je falklandski volk od svojega prednika ločil pred približno 16.000 leti med zadnjo ledeno dobo. Morska gladina je bila takrat veliko nižja, Patagonijo je od Falklandskega otočja ločil le majhen prehod plitvega morja, ki je bilo včasih zamrznjeno. Žival je prvič opisal kapitan John Strong leta 1690, že Darwin pa je predvidel, da bo kmalu izumrla. To je še en primer in opozorilo, kako človek brezglavo in neusmiljeno izkorišča in uničuje lastno okolje.