Izganjalec duhov odšel, ostali izpraznjevalci zabojnikov

Bill Murray, eden od tistih iz nore skupine treh strokovnjakov za nenavadne pojave, ki je svet zabaval v filmu Izganjalci duhov davnega leta 1984, je zapustil Ljubljano, so pa v mestu ostali izpraznjevalci zabojnikov. Ljubljanski komunalci so na trnih. Ko se pripeljejo do zabojnikov s papirjem in steklom, razpostavljenih po glavnem mestu (in še kje), presenečeno ugotovijo, da so bolj ali manj – prazni. Vozniki kamionov in njih spremljevalci so potrebovali kar nekaj časa, da so predpostavljene prepričali, da oni le niso te srake. Bulvar je na kraju samem – v zabojniku, postavljenem v Savskem naselju – zalotil novodobne izganjalce surovin, ki čistijo vsepovprek.