Izdelal si je avto na parni pogon

Poslovnež Frank Rothwell je velik ljubitelj tehnologije iz 18. stoletja. Redno obiskuje muzeje in se navdušuje nad starodavnimi lokomotivami. Pred časom se je 67-letnik iz britanskega Oldhama odločil svoj 50 let star avtomobil spremeniti v parnik. Tako je odstranil prvotni motor in ga zamenjal s parnim. Seveda je bil projekt zahteven, posvetil mu je več kot 400 ur dela. Predelava ga je tudi pošteno udarila po denarnici, saj je pognal skoraj 30.000 evrov. Zdaj so bencinske črpalke zanj postale stvar preteklosti, saj vozi na premog. Avtomobil doseže do 25 kilometrov na uro. »Vsak potrebuje konjiček, jaz rad počnem stvari, ki so izziv. Pred časom se že izdelal lokomotivo, zato sem začel razmišljati, kaj bi lahko bil moj naslednji projekt,« je povedal Frank. »Želel sem si narediti nekaj prepoznavnega in enkratnega, nekaj, česar se še nihče ni lotil.«

Danes se vsak dan z njim vozi v službo v Chadderton in na poti navdušuje naključne mimoidoče. Za avto je odštel 4500 evrov, za motor in preostale dele pa še dodatnih 25.000. »Prvotnim lastnikom nisem povedal, kaj nameravam z avtom narediti.«

Frank, ki ima že tri vnuke, se je med predelavo srečal s kar veliko izzivi, a je vztrajal do konca. »Srečo sem imel, da sem imel dovolj denarja in časa, da sem vse skupaj izpeljal,« je priznal in dodal, da njegova žena Judith nad vsem skupaj ni bila posebno navdušena. »Prepričana je, da sem nor. Do zdaj se še ni hotela peljati z njim. Je pa vesela, ker nisem več toliko v gostilni.«