Iz upepeljenih dela kavne skodelice

Lani je ameriški ustvarjalec Justin Crowe, ki živi v Mehiki, ustvaril servis s prahom kremiranih pokojnikov. Kmalu za tem so k njemu pristopili prijatelji, ki so izgubili bližnje, in ga prosili, da bi kaj podobnega naredil tudi zanje. Umetniški projekt je prerasel v posel in danes ima podjetje Chronicle Cremation Design, ki dobiva naročila ljudi z vseh koncev sveta. Najpogosteje izdeluje najrazličnejše skodelice, včasih tudi stojala za sveče. »Hotel sem ustvariti servis za večerjo s pridihom nesmrtnosti,« je povedal Justin.



Zamisel za vmešanje pepela mrtvih v skodelice se je porodila leta 2015, ko je kupil 200 človeških kosti od preprodajalca, jih zdrobil v prašek in zmešal z glazuro za krožnike ter skodelice. Nato je priredil večerjo. »Ljudje so me spraševali, ali bi lahko pepel njihovega očeta spremenil v skodelico za kavo ali skledo. Tako lahko vsako jutro posrkamo kavo in se spomnimo na babico.«



Pepel kremiranega odraslega navadno tehta nekaj čez dva kilograma, Crow pa potrebuje le 100 gramov, da naredi unikatno glazuro. Potem ko je posoda spečena, je vodoodporna in povsem varna za pitje. »Človekov pepel je narejen iz enakih stvari kot glazura, v resnici velik del gline prihaja iz živih bitij.«



Za izdelavo glazure zaračuna 365 evrov, za posamezen keramični predmet pa je treba plačati še od 145 do 595 evrov. Potem ko stranka odda naročilo, ji pošlje poseben komplet za spravljanje pepela. Tega nato stranka pošlje po pošti in počaka, da je keramika izdelana.