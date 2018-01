Iz nosa ji je pogledal silikonski vsadek

BANGKOK – Neimenovana Tajka je na spletu objavila posnetke spodletele lepotne operacije na nosu. Tako bi rada opozorila druge ženske, ki razmišljajo o podobnih posegih, naj se pred tem temeljito pozanimajo, kje ga bodo izvedle. Ona se je odločila za poseg v mestu Hat Yai na neki ceneni kliniki. V nos so ji vstavili silikonski vsadek, da bi nekoliko izboljšali njen profil. Kmalu po posegu je staknila okužbo, zaradi katere je nastalo obsežno vnetje. Njeno telo je nato zavrnilo silikonski vložek in na njeno ogorčenje je pokukal iz kože. Vrnila se je na kliniko, a ji niso hoteli pomagati. Rekli so, da se to njih ne tiče. Na srečo so imeli za njo več posluha v Bangkoku, kjer so ji na kliniki za lepotne posege brezplačno odstranili vsadek. Zdaj ima ženska na vrhu nosa veliko luknjo, ni jasno, ali jo je sploh možno pokrpati.

Za poseg se je odločila, ker si je želela imeti bolj zahodnjaške obrazne poteze, ki so v Aziji lepotni ideal. Azijati imajo v nosu manj hrustanca, zato si neredko dajo spremeniti profil z vsadki. Ni še jasno, ali se bo nesrečna Tajka odločila za tožbo.