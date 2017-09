Iz njegove zadnjice padel kilogram zlata

COLOMBO – Petinštiridesetletni Indijec se je na letališču v glavnem kraju otoka Šrilanka pred odhodom vedel nenavadno. To so opazili, ko so ga povabili, da naj opravi rutinski varnostni postopek na letališču. Potnik je težko hodil, zdelo se je, da ima bolečine.

Sledila je natančnejša preiskava, ki je pokazala, da je moški v sebi skrival 904 grame zlata, od tega sedem ploščkov in šest verižic. Zlatnina je bila vredna okoli 25 tisoč evrov.

Moškemu, ki naj bi bil le kurir za dobro organizirane kriminalce, so zlatnino zasegli, plačati pa bo moral še nekaj več kot 1100 evrov kazni.