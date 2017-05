Iz kravjakov ustvarja posodo in energijo

Primarna dejavnost italijanskega kmeta Gianantonia Locatellija je sicer vzreja krav. Na farmi, le streljaj od Piacenze, so mu pase 3500 glav živine, ki dajo okoli 50.000 litrov mleka na dan, večinski del gre za proizvodnjo trdega sira grana padano. A to ni edino, kar njegove krave proizvajajo. Vsak dan izločijo tudi približno 150.000 kilogramov iztrebkov. Velikanski kup kravjakov, torej, v katerih pa je Gianantonio odkril novo tržno nišo. »Razmišljal sem, kako ves ta gnoj uporabiti ekološko,« pravi, ko se mu je utrnila ideja: zmešaj ga z glino in ustvari lončenino!



Izločki niso nekaj, kar bi postavljali na ogled, prej nasprotno. No, tako je vsaj običajno, a pri naših zahodnih sosedih iztrebkom niso postavili le muzeja, ampak so jih zmešali z glino in ustvarili linijo posodja, pribora in drugih izdelkov. »Na iztrebke gledamo kot na nekaj vulgarnega, neokusnega in sramotnega,« pravi Locatelli, ki si je zadal spremeniti to splošno razširjeno mnenje. Češ da jih je mogoče spremeniti v kaj lepega. Kravjake je zmešal s toskansko glino, dodal še skrivnostno sestavino in linija opek, ploščic, lončenine, cvetličnih loncev s primernim imenom Merdacotta (merda v italijanščini pomeni drek) je bila rojena! Neizmerno ustvarjalnost so prepoznali tudi v oblikovalskih in inovatorskih vodah, saj so iznajdljivega kmeta z njegovimi izdelki na lanskem festivalu oblikovanja v Milanu nagradili z najprestižnejšo Milano design award. »Za vse se lahko zahvalim le sranju!« je šaljivo pripomnil.



Locatelli, ki spočetka ni vedel, kam z gnojem, je združil moči s kolegi Luco Cipellettijem, Gasparijem Luigijem Marconom in Massimom Valsecchijem. Tako zdaj vse, kar živina izloči, shrani in s pomočjo velikanske baterije spreminja v metan, v energijo, ki jo za osvetljevanje in ogrevanje kupujejo hiše in pisarne. Del izločkov spreminja v gnojilo, s preostankom pa ustvarja predmete za vsakodnevno rabo. Zaradi slednjih je zrasel tudi muzej, posvečen dreku, kjer lahko občudujemo keramiko iz kravjakov ter vse, kar je povezano z izločki, živalskimi in človeškimi. Tudi slike, narejene s tekočimi iztrebki.