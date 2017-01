Iščejo nage snažilke!

LONDON – Podjetje iz Londona išče čistilke, ki bi bile za 60 evrov na uro pripravljene gole čistiti hiše in stanovanja. Nedavno se je njihov oglas pojavil na facebooku, hiše in stanovanja naj bi čistile pripadnice naturistične skupnosti. Predstavnik podjetja je povedal, da gole čistilke postajajo vse bolj priljubljene, da s tem njihovi delodajalci spreminjajo dolgočasno opravilo v nekaj sila zabavnega. »Iščemo ženske čistilke naturistke, ki bi bile pripravljene gole čistiti zasebne domove,« je zapisano v oglasu. »Zaposlitev predvideva generalno čiščenje, kot so sesanje, zalivanje rastlin, pospravljanje postelj, brisanje prahu, pranje perila v pralnem stroju, likanje in pomivanje oken.« Oglasu je bila priložena serija fotografij golih žensk med čiščenjem.

Podjetje, ki ima skoraj 900 sledilcev na facebooku, je zaradi uspešnega poslovanja v Londonu začelo širiti dejavnost še v Peterborough, Surrey in Southport. Lastnica podjetja Laura Smith je razkrila, da v osnovi delujejo kot agencija. Ženske iščejo, ker je večina njihovih strank moških. Začetna ura dela znaša 65 evrov, vsaka nadaljnja pa 60, medtem ko jih agencija vzame približno 25. V njihovi ponudbi so tudi popolnoma oblečene čistilke in takšne v uniformah, ki pa delajo za pol nižjo ceno. Agencija svoje čistilke opisuje kot lepe, zabavne, inteligentne, ki so prijetna družba.