Irec v Mongoliji odigral najdaljšo partijo golfa

Upokojeni igralec ragbija je nedavno zaključil najdaljšo igro golfa v zgodovini tega športa. Žogico je udaril neverjetnih 20.093-krat in s tem premagal razdaljo 2000 kilometrov. Njegovo igrišče so bila prostranstva Mongolije.

Zamisel 28-letnega Adama Rolstona iz Severne Irske je bila preprosta, udarjati bo začel na najbolj zahodni točki države, nato pa udarjal, dokler ne bo dospel do 18. luknje edinega igrišča za golf v državi, ki je v prestolnici Ulan Bator.

Na polovici poti se jima je pridružil divji pes in ju spremljal do konca.

Mongolijo je izbral zaradi ravnin in majhne gostote prebivalstva. Izračunal je, da bo moral žogo udariti 14.000-krat, za spremljevalca pa je izbral prijatelja Rona Rutlanda. Pustolovščina se je začela 28. junija. »Prvi teden je bil najhujši v mojem življenju. Predstavljal sem si, da bom igral v sončni pokrajini, obkrožen z ledeniki, v resnici pa nisem videl sonca štiri dni, hodil sem po ledeno mrzli vodi,« se spominja Adam. »Prvi teden sem resnično dvomil, da mi bo uspelo.«

Težaven teren je kmalu terjal svoj davek, dobila sta krče, vnetje mišic, dolge tedne sta trpela in poskušala priti do cilja. Na polovici poti se jima je pridružil divji pes in ju spremljal do konca ter jima dvigoval moralo. Zdaj mu poskušata najti dom. Celoten podvig je trajal 82 dni, v tem času sta porabila 400 žogic.