Indijcu iz želodca odstranili 40 nožev

Pred dnevi so v bolnišnici The Corporate Hospital v indijskem mestu Gurdaspur sprejeli Jarnaila Singha, ki se je pritoževal nad strahotnimi bolečinami v trebuhu. Dvainštiridesetletni možakar je bil tako šibak, da se je komaj premikal. Po natančnem pregledu so ugotovili, da je v njegovem prebavnem traktu nekaj zelo nenavadnega, nato pa so mu s kirurškim posegom odstranili ne enega ali dveh, temveč kar 40 nožev. Jarnail je priznal, da jih je začel jesti pred dvema mesecema, ker so mu bili zelo okusni.



Nad doživetjem ni bil niti najmanj navdušen zdravnik Jitinder Malhotra, ki je bil med petimi kirurgi, ki so ga operirali. Povedal je, da v svoji bogati karieri, ki traja že več kot 20 let, še ni imel opraviti z bolj bizarno in strašno operacijo. »Na začetku postavljanja diagnoze nikakor nismo mogli ugotoviti, kaj bi lahko povzročalo tako silovito bolečino,« je dejal Malhotra. »Nato smo se odločili, da mu bomo pregledali trebuh z ultrazvokom. Tako smo v njegovem trebuhu odkrili trdo kepo, ki je po videzu spominjala na raka.« Šele takrat je Jarnail priznal, da ima zelo nenavadno prehransko motnjo. »Bolnik je spregovoril in povedal, da se ne more zadržati, da ne bi jedel nožev. Osupljivo je, da jih je jedel tako dolgo in se mu v tem času ni zgodilo nič hujšega.«



Kirurški poseg je trajal pet ur, bolnik je hudo krvavel. Na srečo so mu pozdravili vse rane, tako da bo lahko Jarnail v kratkem zapustil bolnišnico.