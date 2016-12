Indijci izumili vrečke, ki jih lahko pojemo

V želji, da bi odpravili onesnaževanje z vrečkami, je podjetje EnviGreen izumilo snov, ki je kombinacija naravnih škrobov in zelenjavnih olj. Na videz in otip je zelo podobna plastiki, a je popolnoma organska, naravno razgradljiva in prijazna do okolja. Še več, užitna je in jo lahko zaužijemo. Ustanovitelj podjetja Ašvat Hedge jo je začel razvijati, potem ko so v več indijskih mestih prepovedali plastične vrečke. »Ljudi je skrbelo, kako bodo nosili stvari iz trgovine. Ne more si vsak privoščiti vrečke za 20 centov, da bi nesel domov kilogram sladkorja,« je povedal Hedge. In 25-letni inovator je zavihal rokave.



Dolga štiri leta je raziskoval in preizkušal materiale, dokler ni našel ustrezne kombinacijo 12 sestavin, med katerimi so krompir, tapioka, koruza, naravni škrob, rastlinska olja in banana. Seveda je način izdelave vrečke skrivnost, Ašvat je razkril le, da surovine najprej utekočini, nato pa jih v šestih korakih spremeni v vrečke. Cena izdelave njegove vrečke je približno 35 odstotkov višja od plastične vrečke, a ima toliko prednosti, da je upravičena. Ne nazadnje se sama razgradi v 180 dneh, če jo damo v vodo in pustimo pri sobni temperaturi, pa celo v enem dnevu. Če se jih želimo hitro znebiti, ji damo v vrelo vodo in raztopile se bodo v 15 sekundah. »Sploh ne uporabljamo kemikalij. Celo barva napisov je naravna in organska.«



Prva tovarna za izdelavo vrečk EnviGreen je v Bangaloreju, kjer na mesec izdelajo približno 1000 ton vrečk. To ni veliko, če pomislimo, da mesto vsak mesec porabi 30-krat več vrečk, pohvalno pa je, da vse sestavine kupujejo pri lokalnih kmetovalcih. »Nekaterim bomo razdelili semena, da bodo začeli proizvajati surovine.« Podatki indijskih oblasti razkrivajo, da na dan proizvedejo 15.000 ton plastičnih odpadkov, od tega jih zberejo in predelajo le 9000 ton.