Imate na podstrešju te igrače? Z njimi lahko zaslužite celo bogastvo

Če se v zaprašeni škatli na vašem podstrešju skriva set igrač Polly Pocket, proizvajalca Mattel, ki so bile izjemno priljubljene v osemdesetih in devetdesetih prejšnjega stoletja, lahko zaslužite pravo bogastvo. Zbiratelji so namreč na dražbah pripravljeni za te sete odšteti zajetne kupčke denarja.

Na ebayu je model Sea and sunset set & car serije šest iz leta 2008, ki je še v originalni embalaži, dosegel 7795 funtov, kar znaša nekaj manj kot 8800 evrov. Med najbolj iskanimi so sicer Disneyjevi seti, cena pa variira glede na model in na to, kako dobro je igrača ohranjena.

