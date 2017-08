Ima na ducate otrok, a le dva človeška

Silvia Heszterenyiova pravi, da ima 57 otrok, ki jih neskončno ljubi, čeprav sta le dva človeka. Vse se je začelo pred tremi leti, ko je 43-letnica iz Sydneyja od 24-letne hčerke Veronice in štiri leta mlajše Sofie za rojstni dan prejela pupo, ki je bila videti kot pravi otrok. To je v njej sprožilo materinski čut in do danes jih je kupila še 54, tudi rdečelaso Demi, ki jo nosi s seboj na plažo, in Tobyja, s katerim hodi rolkat. Druge pupe vadijo violino in klavir, včasih jih pelje na kosilo v restavracijo.

Nekatere so oblečene v gejše, druge v imenitna viktorijanska oblačila.

Danes ima Silvia popravljalnico tovrstnih pup in tudi vrtec zanje, kjer jih lahko drugi lastniki prepustijo v varstvo. Ekscentrična Avstralka pravi, da zelo rada spi z njimi ali jih pelje na sprehod v park in v kino. Nekatere so oblečene v gejše, druge v imenitna viktorijanska oblačila. Pred časom je ustvarila otročička aborigina po imenu Biralee.

Te pupe stanejo od 150 do 350 evrov. »So posladek,« je pojasnila Silvia. »Ljudje zapravljajo za stvari, ki so jim všeč, jaz ga za pupe. Ljudje pridejo do mene in se ne morejo načuditi, kako lepi so moji dojenčki. Nekateri so prepričani, da so pravi.« Silvia, ki je postala tudi profesionalna izdelovalka pup, je obe hčerki navdušila nad svojim konjičkom, obe že imata zavidljivi zbirki. Največ veselja ima ob fotografiranju svojih pup v vsakodnevnih okoliščinah. Nato posnetke objavi na spletu, kjer ima na tisoče sledilcev.