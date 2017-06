Med največjimi (še nerazrešenimi) skrivnostmi na svetu je zagotovo Bermudski trikotnik, poznan tudi kot Hudičev trikotnik. Ime sicer ni uradno, a dovolj razširjeno, da ga poznamo. Na tem območju v Atlantskem oceanu so izginjali ladje in letala in v določenem obdobju je vzbujalo strah in trepet popotnikov. Kljub trditvam znanstvenikov, da se tam ne dogaja nič nenavadnega, se mnogi strokovnjaki še danes ukvarjajo s pojasnitvijo te skrivnosti, ki jo je med prvimi omenil Krištof Kolumb, ki je v svoj ladijski dnevnik zapisal, da je ob prehodu tega območja najprej zagledal velik ogenj, ki je udaril v vodo, potem pa v daljavi še veličastno svetlobo. Je Kolumb opisoval strele, je bil priča meteorju? V dnevniku beremo, da je ob prečkanju tega območja opazil nenavadno obnašanje kompasove igle, ki se je urno gibala sem ter tja. Več kot 75 letal in ladij se je tam ponesrečilo, in meteorologi zdaj trdijo, da naj bi bili krivi heksagonalni oblaki, ki ustvarjajo zračne bombe, polne vetra s hitrostjo 170 km/h. Ti zračni žepi naj bi bili krivi za nesreče.

