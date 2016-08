Hiše ne moreta prodati zaradi napadalne rastline

Res da je videti kot bujna živa meja, za katero lastnik pač ne skrbi dovolj vestno, a to, kar obkroža hišo britanske družine, je veliko bolj nadležno. Gre za japonski dresnik, vsiljivca, ki se ga lastniki domov bojijo bolj kot česa drugega. Rastlina namreč raste z neverjetno hitrostjo, njene močne korenine pa lahko poškodujejo temelje, si pot utro skozi opeke pa tudi zamašijo kanalizacijske cevi. Japonski dresnik zraste kar neverjetnih 20 centimetrov na dan, lastniki nepremičnin, ki ga želijo odstraniti z zemljišča, pa morajo za to globoko seči v žep.

Še večja težava je, da je domove, ki jih obrašča to zelenje, skorajda nemogoče prodati. To sta na svoji koži izkusila Britanca Nasreen in Sajid Akhtar, ki si bolj kot česa drugega želita nove, večje hiše, saj se njuna družina veča, a morata najprej prodati to, v kateri živijo zdaj. Čeprav si jo je ogledalo že več kot 20 morebitnih kupcev, pravih interesentov ni bilo. Akhtarjeva nista mogla razumeti, zakaj je tako, saj je hiša lepa in dobro ohranjena, ko pa jima je banka drugič zavrnila hipoteko na nepremičnino, sta le izvedela razlog. Korenine japonskega dresnika so se s sosedovega vrta že razrasle tudi pod njihovo hišo in poškodovale njene temelje. Jezna zakonca si ne moreta privoščiti, da bi na lastne stroške odstranila invazivno rastlino, ki izvira s pobočij gore Fuji na Japonskem, niti tega ne želita, saj rase na vrtu sosednje hiše, v kateri kot podnajemnica biva starejša občanka, lastnik pa je organizacija, ki v Birminghamu oddaja in prodaja nepremičnine. Tej sta Akhtarjeva napisala že množico pritožb in te dni se je nekaj končno premaknilo. V organizaciji so obljubili, da bodo plačali za odstranitev trdovratne rastline, ki ji, vajeni vsega hudega, niti ogenj ne pride do živega, korenine pa si usidra tudi do neverjetnih 65 metrov globoko. Cene za odstranitev kvadratnega metra japonskega dresnika se v Veliki Britaniji gibljejo od 140 do 1400 evrov.