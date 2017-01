Grozljivo leto 2017? Kriza pri sosedih, neobvladljive ZDA, terorizem ...

Novo leto, nove prerokbe, bi lahko rekli. Preberite si le nekatere od Nostradamusovih napovedi, ki nas menda čakajo letos ...

Kitajska bi lahko napravila drzne ukrepe za ublažitev gospodarskih neravnovesij v svetu, kar bo imelo dolgoročne posledice, je eno izmed njegovih napovedi povzel britanski espress.co.uk. Nadalje naj bi se Italija znašla v finančni stiski, se spopadala z naraščajočo brezposelnostjo in težavami pri odplačevanju kreditov ter tako postala nova krizna točka evroobmočja, Po neuspehu referenduma, ko so Italijani zavrnili ustavne reforme, in odstopu predsednika vlade Matteo Renzija, bo država baje v gospodarski in bančni krizi.

Trenutna svetovna velesila (domneva se, da gre za ZDA) bo neobvladljiva, a tudi nesposobna, kar se sklada z januarskim prevzemom predsednikovanja Donalda Trumpa. Nostradamus je napovedal v letu 2017 tudi novo premirje med Rusijo in Ukrajino, ki ga ne bodo odobravale ZDA, podprla pa ga bo EU.

V Latinski Ameriki bodo vlade vse bolj levo usmerjene in to naj bi povzročilo širjenje nemirov.

Najstrašnejša prerokba je zagotovo tista o 'topli vojni' in se tiče globalnega segrevanja in pomanjkanja sredstev v boju proti temu, grozita pa tudi biološka vojna in terorizem.

Ko gre za tehnologijo, pa je Nostradamus napovedal, da bo vse bolj razširjena sončna energija, zametki komercialnih poletov v vesolje pa se bodo že letos začeli s poleti okoli Zemlje.